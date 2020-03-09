اقتصاد

شركة الخليج تُعلن اكتشاف نفطي جديد بحوض سرت “حقل البيضاء”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 09 مارس 2020 (وال)- أعلنت شركة  الخليج العربي للنفط اليوم الإثنين، عن اكتشاف نفطي جديد بمنطقة حوض سرت بالامتياز (47).

هذا ويقع الاكتشاف النفطي الجديد بحفر البئر الاستكشافية ض ض 1-47 الذي يقع على بعد 50 كيلومترًا شمال غرب حقل البيضاء النفطي.

وبدأت الاختبارات الإنتاجية للبئر في ديسمبر الماضي، وانتهت بداية شهر مارس الحالي، وقد حققت البئر إنتاجية تصل إلى 400 برميل يوميًا، و68 ألف قدم مكعب من الغاز يوميًا. (وال- بنغازي) ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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