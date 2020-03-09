أسعار النفط تسجل أكبر خسائر يومية منذ 29 سنة

سجلت أسعار خام برنت، الاثنين، تراجعاً في الأسواق العالمية بنسبة 30% محققا 32 دولار للبرميل الواحد.

وأوضحت وكالة رويترز للأنباء بأن أسعار النفط فقدت بهذا الانخفاض ما يصل إلى ثلث قيمتها، في أكبر خسائرها اليومية منذ حرب الخليج عام 1991؛ بسبب انهيار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، حول خفض الإنتاج الذي تاثر الطلب عليه بتفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في آخر نشرة صادرة عنها بأن ليبيا خسرت مليارين و800 مليون دولار أمريكي،؛بسبب الإغلاق الجائر لموانئ النفط ومنشآته مند الـ18 من يناير الماضي.

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