رئيس شركة الخليج يتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”

بنغازي 09 مارس 2020 (وال)- أعلن رئيس شركة الخليج للنفط المهندس محمد بن شتوان اليوم الإثنين، عن حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

هذا وجاء ذلك عقب الاجتماع مجلس الإدارة الدوري العادي الذي عقد صباح اليوم بقاعة الاستكشاف بمقر الشركة، بحضور أعضاء لجنة الإدارة : السيد أشرف العبار، والسيد فرج المشاي، والسيد عبد المطلب صالح آدم، لمناقشة جدول الأعمال المعروض على اللجنة.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة والتي من شأنها أن تضمن مواجهة فيروس “كورونا” المتفشي في العديد من دول العالم، وذلك بحسب مقترح المقدم من إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الشركة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار السياسة العامة لشركة الخليج العربي للنفط، فيما يخص الصحة والسلامة والبيئة، واهتمام لجنة الإدارة بسلامة وصحة كافة المستخدمين بجميع حقول ومواقع الشركة. (وال- بنغازي) ر ت

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