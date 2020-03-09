ترامب يقلل من شأن كورونا.. وينتقد “معركة النفط”

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى التقليل من أثر انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا مع تراجع الأسواق يوم الاثنين، قائلاً إن انخفاض أسعار البنزين كان جيدًا للمستهلكين.

وكتب ترامب في واحدة من سلسلة تغريدات أطلقها عبر تويتر:”جيد للمستهلك، أسعار البنزين تنخفض!”، وقال في ثانية إن الأنفلونزا قتلت 37000 أمريكي العام الماضي، مقارنة بـ22 حالة وفاة معروفة بسبب فيروس كورونا.

وتابع ترامب أن “الحياة والاقتصاد مستمران. في هذه اللحظة، هناك 546 حالة مؤكدة من فيروس كورونا، مع 22 حالة وفاة. فكر بالأمر!”.

كما اتهم ترامب وسائل الإعلام بإذكاء الخوف غير الضروري من تفشي فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة، مؤكدا- في تناقض مع مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة- أنه يشبه الإنفلونزا.

وانخفضت أسعار النفط الاثنين بأكثر من 20 % بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن تخفيضات كبيرة في الأسعار وزيادة الإنتاج، وجاءت الخطوة السعودية بعد أن رفضت روسيا اقتراحًا من أوبك بخفض 1.5 مليون برميل من الإنتاج يوميًا.

وحمّل ترامب مسؤولية انهيار الأسعار إلى السعودية وروسيا وكتب في تويتر: ” تتجادل السعودية وروسيا حول سعر وتدفق النفط. هذا والأخبار المزيفة هو سبب انخفاض السوق”!

وافتتحت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم على انخفاض حاد يوم الاثنين، مع مخاوف من فيروس كورونا وسوق النفط المضطرب الأمر الذي حفّز على عمليات البيع المكثفة ووقف مؤقت للتداول.

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