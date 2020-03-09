مؤسسة النفط: أكثر من 2.9 مليار دولار خسائر إغلاق النفط غير القانوني

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية، تسببت في انخفاض إنتاج النفط إلى قرابة مائة وأربعة عشر ألف برميل يوميا، مسجلة خسائر مالية تجاوزت مليارين وتسعمائة مليون دولار أمريكي منذ السابع عشر من يناير الماضي .

وقد أكدت المؤسسة توفير المحروقات لكافة المناطق بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين.

كما عبرت عن قلقها من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بسبب فقدان الإنتاج المحلي وتوقف عمل مصفاة الزاوية إضافة إلى عدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

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