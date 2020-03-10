أسعار النفط تنتعش بعد تهاويها

سنغافورة-العنوان

انتعشت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تسجيلها لأكبر خسارة في يوم واحد منذ نحو 30 عاما، حيث ارتفعت الأسعار لنحو 8 بالمئة في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل.

وارتقى سعر العقود الآجلة لخام برنت 2.85 دولار أو ما يعادل 8.3 بالمئة إلى 37.21 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار أو 7.9 بالمئة إلى 33.59 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد نزلا لـ 25 بالمئة يوم الإثنين، وهو أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2016 ويسجلان أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير 1991، حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج.