فشل تحالف “أوبك +” الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط [ارشيف]

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب لتلفزيون النهار اليوم الإثنين إن بلاده تجري مشاورات مستمرة مع منتجين آخرين للنفط منذ الجمعة بعد فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الاتفاق على خفض للإنتاج.

وأضاف قائلا: ”اتفقنا الجمعة على أن عدم التوصل إلى قرار سيكون له تأثير سلبي جدا على المنتجين.. نحتاج إلى قرار سريع لتحقيق التوازن في السوق“.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من الربع وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد في 29 عاما، بعد أن أوقدت السعودية فتيل حرب أسعار في السوق.

وتعود هذه التطورات في سوق النفط إلى فشل تحالف “أوبك +” الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط، وذلك بعد تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

The post الجزائر.. نحتاج إلى قرار سريع لتحقيق التوازن في سوق النفط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا