أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.98 دينار
|4.97 دينار
|اليورو
|5.60 دينار
|5.52 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.45 دينار
|6.37 دينار
|الليرة التركية
|0.82 دينار
|0.74 دينار
|الدينار التونسي
|1.79 دينار
|1.71 دينار
|الجنية المصري
|0.32 دينار
|0.312 دينار
|الدينار الاردني
|7.00 دينار
|6.92 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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