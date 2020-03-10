النفط يتعافى من أكبر خسارة منذ 30 عاماً

صعدت أسعار النفط 8% اليوم الثلاثاء لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عاما، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا في الصين.

وسجلت أسعار العقود الآجلة برنت في افتتاح الجلسة 37.21 دولارا للبرميل بارتفاع 2.85 دولار، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار مسجلة 33.59 دولارا للبرميل ونزل الخامان القياسيان 25 بالمئة أمس الاثنين.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه سيتخذ خطوات “كبيرة” لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا وسيبحث تخفيضات للضرائب على الرواتب مع النواب الجمهوريين في الكونغرس اليوم الثلاثاء.

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