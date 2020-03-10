اقتصاد

الكبير يبحث مع معتوق احتياجات قطاع المواصلات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مساء الاثنين خلال اجتماع عقد بمكتبه مع وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق احتياجات قطاع المواصلات ذي الأولوية في ظل الظروف الراهنة.

وحضر الاجتماع مديرو الإدارات بمصرف ليبيا المركزي ومستشار المحافظ إضافةً لرؤساء الأجهزة والمصالح والشركات التابعة لوزارة المواصلات.

وفي سياق متصل، كان المصرف المركزي بطرابلس قد أصدر أمس الاثنين بيانا ذكر فيه أن إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي في شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت 6.110 مليار دينار مضيفا أن إيرادات النفط والغاز بلغت 380 مليون دينار .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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