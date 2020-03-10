اقتصاد

وصول 4000 رأس غنم مستورد إلى ميناء طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت الشركة الليبية للموانئ فرع طرابلس البحري أن الميناء استقبل السفينة “سارونيك سبير” المملوكة لشركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها نحو 140 ألف طن من زيت الصويا.

وأشارت الشركة إلى دخول السفينة” غازكونكورد” التابعة للوكيل الملاحي العالمية وعلى متنها 4500 طن من الغاز المسال إلى جانب دخول السفينة “أنوار الخليج” المملوكة للوكالة ذاتها ومحملة بأكثر من 31 ألف طن من وقود البنزين.

واستقبل الميناء العديد من السفن التجارية الأخرى ومن بينها سفينة نقل المواشي “برونا” وتحمل على متنها 4000 رأس من الغنم و468 رأسا من العجول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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