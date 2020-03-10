تحديث جديد للاسعار.. تخبط لسعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار بالسوق السوداء

سجلت السوق الموازية، انهيارا مفاجئاً وتخبطاً في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية وخاصة أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-الدولار = 4.85 دينار

-الدولار حوالة تركيا=4.86 دينار

-الدولار حوالة دبي=4.85 دينار

-الدولار بشيك المصدق =5.75 دينار

-اليورو =5.42 دينار

-الباوند =6.23 دينار

-بطاقات 500$ ارباب الأسرة =4.25 دينار

-100دينار ليبي =57 دينار تونسي

-100دينار تونسي =172 دينار ليبي

-100دينار ليبي =344 جنية المصري

الذهب المسبوك=197دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 18 بـ 190 دينار للجرام

-الفضة الكسر = 2.40 لجرام

الليرة التركية = 0.77 دينار

الدينار التونسي = 1.70 دينار

الجنية المصري = 0.30