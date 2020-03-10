الدولار يتلاعب بقلوب الليبيين.. صعود كبير وتراجع

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار بعد موجة صعود كبيرة شهدتها السوق السوداء في الساعات الأولى من عودة التداولات اليوم الثلاثاء.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة بـ4.81 دنانير خاسرا بذلك 15 قرشا مقارنة مع سعر افتتاح اليوم، وعلى صعيد حوالة الدولار إلى دبي وتركيا فقد بيع الدولار بذات السعر.

وشملت حالة الهبوط اليورو الذي تم بيعه في السوق بـ5.40 دنانير منخفضا 10 قروش، أما الذهب كسر عيار 18 فقد بيع الغرام الواحد منه بـ190 دينارا.

من جهتها تراجعت الليرة التركية في سوق المشير مساء اليوم وتم تداولها بـ77 قرشا خاسرة من قيمتها 3 قروش، كما فقد الجنيه المصري من قيمته قرشا واحدا وتم تداوله عند الحدود الليبية المصرية بـ30 قرشا، وتراجع أيضا الدينار التونسي إلى 1.70 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية