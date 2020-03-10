هيأة الكهرباء والطاقات المتجددة تعقد اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2020 م ببنغازي

بنغازي 10 مارس 2020 (وال)- عقد رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المهندس فخري المسماري الثلاثاء، اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2020 م.

هذا وناقش المهندس فخري المسماري خلال الاجتماع الذي عقده بمقر الشركة الليبية للكهرباء القابضة ببنغازي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأمين سر مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء هيأة المراقبة، عدة بنود منها تقرير كامل ومفصل عن نشاط الشركة، وآخر الأعمال التي قامت بها، وأيضًا اعتماد الميزانية العمومية لعام 2019 م. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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