رئيس هيأة الكهرباء في الحكومة الليبية يبحث مشاكل الكهرباء في بلدية الزنتان

بنغازي 10 مارس 2020 (وال)- استقبل رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المهندس فخري المسماري، عضو المجلس التسييري لبلدية الزنتان الأستاذ فوزي الغناي.

هذا وناقش المهندس فخري المسماري خلال اللقاء، مشاكل الكهرباء داخل البلدية، وآلية وضع الحلول لها بحضور المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري.

وأصدر المهندس فخري المسماري تعليماته؛ للمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري، بضرورة حل كافة المشاكل داخل البلدية وبصورة عاجلة، حتى تصل الكهرباء للمواطن دون انقطاع.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للشركة المهندس عوض البدري أن رؤية الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء لعام 2020 م، بالتعاون مع الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، هو حل كافة مشاكل الكهرباء، ووضع حلول نهائية لها في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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