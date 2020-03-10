منظومة جديدة لحصر الأبار النفطية

قال مراقب هندسة الاتصالات والهندسة في المؤسسة الوطنية للنفط “حسين بدوي” لقناة 218 إن المؤسسة تستعد لإطلاق منظومة “GIS”لحصر الأبار النفطية المنتجة والامتيازات الجديدة لربط إدارات الشركات النفطية ومواقع عملها ببعض التي من شأنها توثيق مواقع العمل وتقييم الأوضاع الفنية من على سطح الأبار.

وأضاف بدوي في تصريحه على هامش مشاركته في ورشة عمل نظمتها شركة الجوف للتقنية النفطية – تحت عنوان “استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في مجال الاتصالات والاستكشاف GIS”- أن المنظومة عملت عليها أيادي فنية ليبية سيتم عن طريقها ربط مواقع العمل في ليبيا بشكل تدريجي من خلالها عن طريق الألياف البصرية.

وأشار “بدوي” خلال تصريحه يوم الثلاثاء إلى أن المؤسسة تسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات ستضم كافة الإدارات الفنية في الشركات الوطنية العاملة موضحاً بأن تنظيم قاعدة البيانات جاء نتيجة توصيات ورشة العمل التي شاركت فيها شركات، ” شركة الواحة – شركة سرت – شركة رأس لانوف – شركة البريقة – شركة الخليج العربي “،المعنية بإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مؤكداً على مشاركة الإدارات الفنية من شركة تكرير النفط، مصفاة الزاوية عبر الأقمار الصناعية.

وشدد ” بدوي” على وجود خطط مستقبلية لتدريب المستخدمين على تقنية الاتصالات ضمن خطة عام 2020 مشيداً بمشاركة العناصر الشابة، مُشيداً بدور الشركات الوطنية من بينها شركة الواحة للنفط بمد المؤسسة بالبيانات بشكل دائم، الأمر الذي سيسهم مستقبلاً في تنظيم وتقييم الأعمال وتعزيز إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الوطنية النفطية وتذليل الصعاب على الجيولوجيين والمهندسين علي حد سواء .

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