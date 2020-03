بورصة قطر سوف تعتمد على أسعار النفط والتحركات في الأسواق الخارجية [انترنت]

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته اليوم الأربعاء على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي حيث ارتفع بحوالي 180 نقطة أي بنسبة 14 .2 في المئة.

وأغلق المؤشر عند مستوى 8613 نقطة متخطيا حاجز 8600 نقطة بمعدل سيولة في جلسة اليوم بلغت 359 مليونا و180 و490 ريالا قطريا.

وتصدرت شركة إزدان القابضة قائمة الأكثر نشاطا في البورصة مسجلة 878.37 نقطة بمعدل ارتفاع بلغ 56.0، فيما انخفض سهم ناقلات بنسبة 13.2 في المئة.

قال المحلل الاقتصادي والمالي ببورصة قطر أحمد عقل لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن السوق القطرية، التي شهدت يوم أمس الثلاثاء ارتفاعا أقل من المتوقع مقارنة مع بعض الأسواق المحيطة قد عادت اليوم إلى التوازن والارتفاع متأثرة بارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 8 و9 في المئة يوم أمس ما شكل دافعا أساسيا لحركة السوق اليوم.

وأضاف أن المؤشر عاد اليوم ليغلق فوق حاجز 8600 والتوقعات في الفترة القادمة في بورصة قطر سوف تعتمد على أسعار النفط والتحركات في الأسواق الخارجية.

The post مؤشر بورصة قطر يرتفع 2.14% appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا