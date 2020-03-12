المركزي يوضح حقيقة بدء توزيع منحة أرباب الأسر وسبب تأخيرها

أوضح مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي حقيقة الشائعات حول بدء صرف منحة أرباب الأسر الأحد القادم، نافياً أن يكون المصرف المركزي ينوي صرف المنحة الأحد القادم.

وأضاف السيوي في تصريح لليبيا الأحرار أن إجراءات المنحة والاعتمادات والحوالات كلها تعتمد على العملة الأجنبية المتعطل تحصيلها بسبب توقف صادرات النفط.

وحول سبب تأخيرها، أكد السيوي أنه من غير الممكن الاستمرار في هذه الإجراءات عبر السحب من الاحتياطي العام دون تعديل نسبة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي وبنود الإجراءات الأخرى، في إشارة منه إلى قيمها.

وذكر المصرف المركزي قبل يومين أن إيقاف الإنتاج النفطي منذ 18 يناير كبد اقتصاد ليبيا خسائر مباشرة زادت عن 2.7 مليار دولار أمريكي في ظل انهيار أسعار النفط العالمي.

وكشف المركزي في بيان له، عن تسجيل الإيرادات النفطية 380 مليون دينار عن شهر فبراير، لافتا أن رسوم بيع النقد الأجنبي حققت وحدها ستة مليارات دينار بينما حقق إجمالي الإيرادات السيادية نحو خمسة ملايين دينار.

وأعلنت حكومة الوفاق في الرابع من مارس اعتماد الترتيبات المالية للعام الحالي 2020 بنحو 38.5 مليار دينار، بعد اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورؤساء مجلسي النواب حمودة سيالة والأعلى للدولة خالد المشري وديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وآمر غرفة العمليات المشتركة أسامة جويلي.

أفاد المصرف المركزي بعزمه على صرف مرتبات شهري يناير وفبراير مع تأجيل المزايا والعلاوات والمكافآت وما في حكمها لحين وضع الترتيبات المالية للعام الجاري.

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