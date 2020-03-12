الدينار يتراجع مجددا أمام العملات الأجنبية

صعدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن مع عودة تعاملات الخميس.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الخامسة والنصف بـ4.73 دنانير، مرتفعا بذلك 8 قروش، كما ارتفع سعر صرف الحوالة بالدولار لدبي وتركيا بنفس المقدار، أما اليورو فقد صعد بمقدار 4 قروش وتم بيعه بـ5.22 دنانير، كما شملت حالة الارتفاع هذه الذهب عيار 18 كسر وبيع الغرام الواحد منه بـ186 دينارا.

وبشأن العملات الأخرى، فقد صعدت الليرة التركية بمقدار قرش واحد وتم تداولها في سوق المشير مساء بـ74 قرشا لليرة، بينما استقر الجنيه المصري عند 30 قرشا، فيما عاود الدينار التونسي الصعود من جديد وتم تداوله بـ1.64 دينار.

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