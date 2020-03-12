اقتصاد

الدينار يتراجع مجددا أمام العملات الأجنبية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن مع عودة تعاملات الخميس.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الخامسة والنصف بـ4.73 دنانير، مرتفعا بذلك 8 قروش، كما ارتفع سعر صرف الحوالة بالدولار لدبي وتركيا بنفس المقدار، أما اليورو فقد صعد بمقدار 4 قروش وتم بيعه بـ5.22 دنانير، كما شملت حالة الارتفاع هذه الذهب عيار 18 كسر وبيع الغرام الواحد منه بـ186 دينارا.

وبشأن العملات الأخرى، فقد صعدت الليرة التركية بمقدار قرش واحد وتم تداولها في سوق المشير مساء بـ74 قرشا لليرة، بينما استقر الجنيه المصري عند 30 قرشا، فيما عاود الدينار التونسي الصعود من جديد وتم تداوله بـ1.64 دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • -سبب تراجع الدينار الليبي هو وجود السوق السوداء الغير قانوني – والقطاع الخاص الغير مراقب – وعدم استرجاع مخصصات الاعتمادات المأخوذة من البنوك الى البنوك –
    وعدم وضع الاموال في الحسابات داخل البنوك الليبية لتنشيط حركة الاقتصاد الليبي داخليا وخارجيا –
    – فيجب على البنك المركزي بطرابلس – فحص بيانات الاعتمادات ومشاريع التنمية واسترجاع واستقطاع الاموال من المنتدبين واصحاب القروض والاعتمادات البنكية شهريا – من مل الحسابات او حجر أملاكهم وبيعها في المزاد العلني لتغطية العجز .
    وعدم منح اي اعتمادات بنكية الا بضمانات شخصية – ومراقبة القروض بضمان المرتبات والتوظيف .

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