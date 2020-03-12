مركزي طرابلس يكشف حقيقة بدء توزيع منحة أرباب الأسر الأحد المقبل

نفى مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي الشائعات المتداولة بشان البدء في صرف منحة أرباب الأسر الأحد المقبل.

وأضاف السيوي في تصريحات صحفية أن إجراءات المنحة والاعتمادات والحوالات تعتمد على العملة الأجنبية المتوقفة بسبب توقف إغلاق النفط.

وأوضح مدير مشروع أرباب الأسر أنه من غير الممكن الاستمرار في هذه الإجراءات عبر السحب من الاحتياطي العام دون تعديل نسبة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي وبنود الإجراءات الأخرى.

وكان المصرف المركزي أكد اليومين الماضيين أن إيقاف إنتاج النفط منذ 18 يناير كبد اقتصاد ليبيا خسائر مباشرة زادت عن 2.7 مليار دولار أمريكي في ظل انهيار أسعار النفط العالمي.

وكشف المركزي في بيان له، عن تسجيل الإيرادات النفطية 380 مليون دينار عن شهر فبراير، لافتا أن رسوم بيع النقد الأجنبي حققت وحدها ستة مليارات دينار بينما حقق إجمالي الإيرادات السيادية نحو خمسة ملايين دينار.

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