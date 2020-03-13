الوطنية للنفط: خسائر الإغلاق القسري للموانئ والحقول تجاوزت الـ 3 مليارات دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إستمرار انخفاض الخسائر المالية لتوقف إنتاج النفط، والتي تجاوزت أكثر من 3 مليارت دولار أمريكي.

وأضافت المؤسسة في بيان صادر عنها، بأن الاقفال القسري للحقول والموانئ النفطية تسبب في تراجع كميات الإنتاج اليومي لتصل إلى 97,508 برميل في اليوم بحلول يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت المؤسسة استمرارها في توفير المحروقات إلى كافة المناطق بكميات كافية، مشيرة إلى أن المحروقات في بعض مستودعات التخزين توشك على النفاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات في عدد من المناطق خلال الأسبوع القادم، إذا لم تقم الحكومة بالتحويلات المالية المطلوبة لحساب المحروقات.

يشار إلى أن إنتاج وتصدير النفط متوقف منذ الـ17 من يناير الماضي، بعدما أغلق موالون لحفتر الحقول والموانئ النفطية، بحجة التوزيع العادل للثروة.

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