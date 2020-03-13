“الوطنية للنفط” تكشف خسائر إغلاق الحقول

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت متأخر من يوم الخميس أن خسائر وقف الإنتاج والتصدير النفطي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار بحلول يوم 11 مارس

وأوضحت المؤسسة أن الإنتاج العام بلغ 97 ألف برميل وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إلى هذا المستوى منذ إعلان حالة القوة القاهرة في 18 من يناير الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار أزمة الوقود في طرابلس بسبب توقف العمل في مستودعات طريق المطار وتعطل مصفاة الزاوية لتكرير النفط بسبب وقف إمدادات النفط الخام مؤكدة في الوقت ذاته استمرار تدفق الوقود وغاز الطهي للمنطقة الشرقية.

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