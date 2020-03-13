اقتصاد

“الوطنية للنفط” تكشف خسائر إغلاق الحقول

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت متأخر من يوم الخميس أن خسائر وقف الإنتاج والتصدير النفطي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار بحلول يوم 11 مارس

وأوضحت المؤسسة أن الإنتاج العام بلغ 97 ألف برميل وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إلى هذا المستوى منذ إعلان حالة القوة القاهرة في 18 من يناير الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار أزمة الوقود في طرابلس بسبب توقف العمل في مستودعات طريق المطار وتعطل مصفاة الزاوية لتكرير النفط بسبب وقف إمدادات النفط الخام مؤكدة في الوقت ذاته استمرار تدفق الوقود وغاز الطهي للمنطقة الشرقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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