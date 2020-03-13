سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 13 مارس 2020 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 13 مارس 2020 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم امام الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:

الدولار الامريكي-طرابلس 4.72 دينار الدولار الامريكي-زليتن 4.73 دينار اليورو 5.22 دينار الجنية الإسترليني 5.97 دينار الليرة التركية 0.75 دينار الدينار التونسي 1.64 دينار الجنية المصري 0.3 دينار الدولار الكندي 3.00 دينار الدينار الأردني 6.44 دينار حوالات دبي-تركيا 4.73 دينار كسر الذهب عيار 18 186 دينار كسر الفضة 2.30 دينار

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