الدولار الأمريكي يرتفع 12 قرشاً مقابل الدينار الليبي بختام تعاملات الأسبوع

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في ختام تعاملاتها الخميس.

وصعدت العملة الأميركية بفارق 12 قرشا، مسجلة 4.72 دينار مقابل 4.60 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد ايضا سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني عند مستواها بواقع 5.21 دينار و5.97 دينار على الترتيب بزيادة قدرها 6 قروش و7 قروش على التوالي.

كما ارتفعت الليرة التركية بشكل طفيف بزيادة قرش واحد ليبلغ سعرها 0.75 دينار ، فيما استقر الدينار التونسي عند 1.64 دينار ليبي والجنية المصري عند 30 قرشاً.

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