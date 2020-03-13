اقتصاد

“الوطنية للنفط” تبدأ بتطبيق “إجراءات تقشف”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها شرعت في اتخاذ إجراءات تقشفية بسبب وقف تصدير وإنتاج النفط.

وأوضحت المؤسسة في بيانها الصادر اليوم الجمعة أنها ستقوم بتجميد بعض العقود التي لم توضح المؤسسة طبيعتها ما إذا كانت تخص مشاريع أو تعاقدات أخرى، إضافة لوقف صرف أجور الساعات الإضافية للعاملين مؤكدة أنها ستتوقف عن تقديم بعض الخدمات الأخرى.

وبحسب البيان، فقد أثر وقف التصدير لمدة 70 يوما بشكل كبير على قطاع النفط، لكن المؤسسة طمأنت كافة العاملين بأن مرتباتهم الأساسية مستمرة.

وجدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مطالبته بإعادة فتح الحقول وإعادة عمليات ضخ البترول.

وكانت المؤسسة قد أعلنت أمس الخميس عن ارتفاع خسائر وقف التصدير التي بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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