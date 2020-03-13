بسبب كورونا.. الخطوط الإفريقية تطالب بإيقاف الرحلات بكافة المطارات

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالبت الخطوط الجوية الإفريقية، فرع المنطقة الشرقية، الإدارة التجارية وإدارة العمليات بإيقاف جميع رحلات الشركة في كل المطارات، لمدة شهر، بغرض تجهيز الطائرات وتعقيمها وتحضيرها جيدا لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الخطوط الإفريقية في بيان لها، أن سراج عبد القادر الفيتوري، مدير الفرع، أعلن تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتعقيم الطائرات، موضحة أنه طالب الجهات ذات الاختصاص بالتعاون مع كوادر الشركة لمواجهة خطر “كورونا”.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في الثاني عشر من ديسمبر 2019م، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

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