الوطنية للنفط تتخذ تدابير تقشف نتيجة إغلاق النفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها اتخذت إجراءات تقشف؛ نتيجة استمرار الإقفال غير القانوني للحقول والموانئ النفطية.

وأوضحت المؤسسة، في صفحتها الرسمية، الجمعة، أنها لم تستلم ميزانية عام 2020 على الرغم من مرور أكثر من شهرين على بداية العام ما سيجبر المؤسسة والشركات التابعة لها على الحد من المصاريف غير الضرورية؛ نتيجة تراجع إيرادات النفط.

وأضافت المؤسسة بأن هذا الإجراء سيشمل تجميد بعض العقود أو إرجائها، ووقف صرف أجور ساعات العمل الإضافي، وتقليص بعض الخدمات، إلى جانب بعض الإجراءات الأخرى.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، ذكرت أن موالين لحفتر أغلقوا في الـ17 من يناير المنصرم الحقول والموانئ النفطية ما تسبب في خسائر مالية فاقت 3 مليار دولار حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية