أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 14 مارس 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 14 مارس 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.85 دينار
|4.84 دينار
|اليورو
|5.35 دينار
|5.27 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.87 دينار
|5.79 دينار
|الليرة التركية
|0.77 دينار
|0.69 دينار
|الدينار التونسي
|1.67 دينار
|1.59 دينار
|الجنية المصري
|0.30 دينار
|0.292 دينار
|الدينار الاردني
|6.65 دينار
|6.57 دينا
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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