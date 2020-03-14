اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 14 مارس 2020

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 14 مارس 2020، القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم في السوق الموازي
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.85 دينار 4.84 دينار
اليورو 5.35 دينار 5.27 دينار
الجنية الاسترليني 5.87 دينار 5.79 دينار
الليرة التركية 0.77 دينار 0.69 دينار
الدينار التونسي 1.67 دينار 1.59 دينار
الجنية المصري 0.30 دينار 0.292 دينار
الدينار الاردني 6.65 دينار 6.57 دينا

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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