الداخلية الليبية تمنع المواطنين من التزود بالوقود بأنفسهم بسبب كورونا

بنغازي 14 مارس 2020 (وال) – طالبت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية مديري الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية بأن يتابعوا مع محطات الوقود منع المواطنين من تعبئة الوقود بأنفسهم، على أن يقوم بذلك عمال المحطات، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

وفي بيان للوزارة، اليوم السبت، أكد معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بأن تكرار استخدام خراطيم التعبئة من أكثر من شخص تعد إحدى وسائل نقل الفيروس، مشدداً على ضرورة إغلاق المحطات المخالفة لذلك.

وقررت الحكومة الليبية وضع خطة طوارئ صحية لتفادي وصول الفيروس إلى ليبيا، والتي من بينها تعليق الدراسة لـ15 يومًا بجميع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى إغلاق المقاهي، ومنع دخول مواطني الدول المنكوبة بالمرض إلى ليبيا. (وال – بنغازي)

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