أسعار النفط تُنهي أسوأ أسبوه لها منذ 2008

أنهت أسعار النفط أمس الجمعة أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 متأثرة بتفشي فيروس كورونا وجهود السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، وحلفائها لإغراق السوق بمستويات قياسية من المعروض.

وتتجه الأسهم العالمية صوب أسوأ أسبوع لها منذ 2008، وسط عمليات بيع في شتى الأسواق مدفوعة بمخاوف كبيرة من كورونا.

وارتفعت الأسعار في معاملات الجمعة، منتعشة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى عن خطط لدعم الاقتصادات الآخذة بالضعف.

لكن خام برنت انخفض 25% على مدار الأسبوع، في أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وارتفع برنت أمس 63 سنتا ليتحدد سعر التسوية على 33.85 دولارا للبرميل.

وتراجع الخام الأمريكي حوالي 23% على مدار الأسبوع إلا أنه ارتفع في ختام معاملات أمس 23 سنتا ليغلق على 31.73 دولارا للبرميل.

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