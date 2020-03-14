اقتصاد

آلاف حاويات البضائع والسلع تصل ميناء بنغازي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء بنغازي البحري الساعات الماضية عددا من السفن التجارية المحملة بالبضائع المتنوعة من بينها السفينة “لينا اف” التابعة للخط الملاحي أم سي اس ميديترينيان حاملة على متنها حوالي 270 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.
كما استقبل الميناء السفينة “أنجل أن” التابعة لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 10000 طن من مادة الإسمنت المكيس.

وبحسب البيانات التي نشرتها إدارة الميناء، فقد دخلت أيضاً السفينة “سكاي فرنت شيب” والتي تتبع الوكيل الملاحي شركة الشرق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها نحو 3500 طن من مادة الإسمنت المكيس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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