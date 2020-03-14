“مالية الوفاق” تقترب من إعداد تفويضات مرتبات “مارس”

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق أن إدارة الميزانية تعمل على إعداد التفويضات المالية لكافة القطاعات الخاصة بمرتبات شهر مارس.

وأكدت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أنها ستقوم بإحالتها فور الانتهاء إلى إدارة الخزانة لإعداد أذونات الصرف.

ونوهت وزارة المالية بخصوص التساؤلات بشأن مرتبات شهري يناير وفبراير بأن أذونات الصرف جاهزة وفي انتظار قبولها من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وكانت وزارة المالية بقيادة فرج بومطاري قد طالبت محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بصرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري مؤكدة في الوقت ذاته وجود غطاء مالي كاف.

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