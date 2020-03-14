الدولار الامريكي يرتفع 19 قرشاً مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في التعاملات المسائية اليوم السبت .

وصعدت العملة الأميركية بفارق 19 قرشا، مسجلة 4.89 دينار مقابل 4.70 دينار بختام التعاملات يوم الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد ايضا سعر صرف اليورو بواقع 14 قرشاً ليسجل 5.35 دينار مقارنة بـ5.21 الخميس الماضي، بينما استقر سعر الجنية الاسترليني عند 5.84 دينار.

كما ارتفعت الليرة التركية بشكل طفيف بزيادة قرش واحد ليبلغ سعرها 0.76 دينار ، فيما ارتفع الدينار التونسي بواقع قرشين ليبلغ سعره 1.66 دينار ليبي، بينما استقر الجنية المصري عند 30 قرش.

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