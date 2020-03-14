السعودية تضخ 50 مليار ريال بالقطاع الخاص لمواجهة كورونا

وافق مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم السبت، على تطبيق خطة دعم القطاع الخاص بأكثر من 13 مليار دولار أي ما يعادل نحو 50 مليار ريال، في إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم، إن خطة الدعم ستضمن مستقبلا استقرار القطاع الخاص وضمان سلامة مركزها المالي، وتستهدف أيضا تخفيف الآثار السلبية التي من المحتمل أن توثر عن المشاريع الناشئة والمتوسطة.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن خطة الدعم ستسهم في استقرار التوظيف بالقطاعات الخاصة، معتبرة أن الإجراء سيحافظ على توازن الاقتصاد السعودي.

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