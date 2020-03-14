“عمومية الليبية للبريد” تجتمع الأحد

تعقد الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الأحد، اجتماعها العادي الأول للعام الجاري.

وسيناقش الاجتماع الذي سيعقد في مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس ثلاثة بنود رئيسية وهي استعراض الموازنة التقديرية للعام الجاري، وتعيين رئيس مجلس إدارة للشركة أما البند الثالث فخصص لما يستجد من أعمال.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل قرقاب قد دعا في الأول من مارس الجاري إلى انعقاد الجمعية العمومية المرتقب، موضحا أنه في حال ما إذا لم يكتمل النصاب القانوني فأن الاجتماع سيؤجل إلى يوم الاثنين المقبل

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