أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 15 مارس 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الأحد 15 مارس 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.60 دينار
|4.59 دينار
|اليورو
|5.15 دينار
|5.07 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.68 دينار
|5.60 دينار
|الليرة التركية
|0.73 دينار
|0.65 دينار
|الدينار التونسي
|1.60 دينار
|1.52 دينار
|الجنية المصري
|0.29 دينار
|0.282 دينار
|الدينار الاردني
|6.50 دينار
|6.42 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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