مصرف الأمان يتعاقد مع شركة تعقيم لمجابهة كورونا

أعلن مصرف الأمان عن تعاونه مع شركة طبية متخصصة في مكافحة الأوبئة والعدوى لتعقيم كافة فروع المصرف بمختلف أقسامه وخصوصا تلك التي يتطلب العمل فيها تعاملاً مباشراً بين الموظف والعميل كالإيداعات، والسحب النقدي، والحوالات وتسليم البطاقات.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تماشياً للخطط الوقائية التي بدأت باتخاذها غالبية المؤسسات في ليبيا تحسباً من انتشار فيروس كورونا المُستجد الذي سجّل حضوره في غالبية دول العالم.

وأكدت إدارة المصرف أنها ستحرص على نشر كافة التدابير والإرشادات التوعوية للحماية الذاتية لمنع انتشار هذا الوباء العالمي بين الموظفين والعملاء وحرصاً منها على سلامتهم.

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