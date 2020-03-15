اقتصاد

مصرف الأمان يتعاقد مع شركة تعقيم لمجابهة كورونا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الأمان عن تعاونه مع شركة طبية متخصصة في مكافحة الأوبئة والعدوى لتعقيم كافة فروع المصرف بمختلف أقسامه وخصوصا تلك التي يتطلب العمل فيها تعاملاً مباشراً بين الموظف والعميل كالإيداعات، والسحب النقدي، والحوالات وتسليم البطاقات.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تماشياً للخطط الوقائية التي بدأت باتخاذها غالبية المؤسسات في ليبيا تحسباً من انتشار فيروس كورونا المُستجد الذي سجّل حضوره في غالبية دول العالم.

وأكدت إدارة المصرف أنها ستحرص على نشر كافة التدابير والإرشادات التوعوية للحماية الذاتية لمنع انتشار هذا الوباء العالمي بين الموظفين والعملاء وحرصاً منها على سلامتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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