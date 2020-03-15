الدولار الامريكي يفقد 35 قرشا وتراجع جماعي للعملات مقابل الدينار بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضا كبيرا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في التعاملات المسائية اليوم الاحد، بعد أنباء عن عودة منظومة الـ 10000 دولار للعمل.

وفقدت العملة الأميركية 35 قرشا، مسجلة 4.60 دينار مقابل 4.95 دينار عند بدء التعاملات اليوم، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط ايضا سعر صرف اليورو بواقع 25 قرشاً ليسجل 5.15 دينار مقارنة بـ5.40 صباح اليوم، بينما هبط سعر الجنية الاسترليني إلى 5.68 دينار مقارنة ب5.90 دينار صباحاً.

كما تراجعت الليرة التركية ليبلغ سعرها 0.73 دينار وتفقد 3 قروش من قيمتها، فيما انخفض الدينار التونسي بواقع 7 قروش ليبلغ سعره 1.60 دينار ليبي، وسجل الجنية المصري 29 قرشا.

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