اقتصاد

قرار ليبي بحظر تصدير الكمامات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي اليوم الأحد، قرارا يقضي بحظر تصدير الكمامات المعقمة وغير المعقمة.

ونص القرار الذي اطلعت قناة “218” على نسخة منه، أيضا على حظر تصدير الأجهزة المساعدة على التنفس ومواد التعقيم بكافة أنواعها وأحجامها.

وكانت المدن الليبية سجلت خلال الساعات الماضية ارتفاعا في أسعار الكمامات والمعدات الطبية ومعقمات اليدين بحدود ثلاثة أضعاف عن الأسعار المعتادة، الأمر الذي دفع جهاز الحرس البلدي بالقيام بدوريات لضبط المخالفين وإغلاق بعض المحال المتخصصة في بيع الآلات الصحية والصيدليات وبعض المحال التجارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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