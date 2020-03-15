الدينار ينتعش ويوقف مسلسل الانخفاض

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار الساعة الخامسة من مساء اليوم بـ4.62 دنانير منخفضا بما مقداره 20 قرشا مقارنة مع أسعار الافتتاح، وتم تداوله على صعيد الحوالة إلى دبي وتركيا بنفس السعر. فيما تراجع اليورو 18 قرشا مسجلا 5.15 دنانير.

وساهمت كل هذه الانخفاضات في تراجع سعر غرام الذهب عيار 18 كسر الذي بيع بـ170 دينارا.

وهبط سعر صرف الليرة التركية في سوق المشير بطرابلس بمقدار قرشين وتم بيعها بـ73 قرشا لليرة، وتراجع سعر صرف الدينار التونسي في الحدود الليبية المصرية بـ ستة قروش وتم تداوله بـ1.60 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية