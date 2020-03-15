اقتصاد

الدينار ينتعش ويوقف مسلسل الانخفاض

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار الساعة الخامسة من مساء اليوم بـ4.62 دنانير منخفضا بما مقداره 20 قرشا مقارنة مع أسعار الافتتاح، وتم تداوله على صعيد الحوالة إلى دبي وتركيا بنفس السعر. فيما تراجع اليورو 18 قرشا مسجلا 5.15 دنانير.

وساهمت كل هذه الانخفاضات في تراجع سعر غرام الذهب عيار 18 كسر الذي بيع بـ170 دينارا.

وهبط سعر صرف الليرة التركية في سوق المشير بطرابلس بمقدار قرشين وتم بيعها بـ73 قرشا لليرة، وتراجع سعر صرف الدينار التونسي في الحدود الليبية المصرية بـ ستة قروش وتم تداوله بـ1.60 دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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