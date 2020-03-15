اقتصاد

شركة الخليج توقف حافلات نقل المستخدمين للوقاية من فيروس “كورونا”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 15 مارس 2020 (وال)- أعلنت إدارة شركة الخليج العربي للنفط اليوم الأحد، إيقاف حافلات نقل المستخدمين اعتبارًا من يوم الأحد 15 مارس.

وقالت إدارة الشركة – في بيان – إن القرار جاء بناء على قرار لجنة الإدارة رقم 100/6/20، والمتعلق باعتماد مقترح إدارة الصحة والسلامة والبيئة، بشأن الاحتياطات والتوصيات الصحية العاجلة لمكافحة عدوى فيروس “كورونا”.

وأوضحت إدارة الشركة أن العمل سيقتصر على المستخدمين القائمين بالأعمال الضرورية والمستعجلة فقط. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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