السراج يطالب الكبير باتخاذ إجراءات استنئاف بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، من مصرف ليبيا المركزي طرابلس، اتخاذ كافة الإجراءات باستنئاف بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.

وذكر السراج في خطاب له، موجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن ذلك يتم وفقًا للأدلة المحددة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018م، وبمستوى الرسوم المعمول بها سابقًا والمحدد بالقرار رقم 1 لسنة 2019م بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، عند مستوى 163%.

وأكد السراج في خطابه، على ضرورة تقديم التسهيلات الإجرائية الممكنة للشركات التجارية والصناعية لتوريد احتياجات السوق المحلي من السلع والمواد.

وأوضح أن هذا يأتي بعد النظر إلى ما يعانيه السوق المحلي من نقص شديد في السلع والمواد وارتفاع أسعارها وأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، بسبب إيقاف بيع النقد الأجنبي في المصارف التجارية.

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