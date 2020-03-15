وزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية تصدر نماذج تنظيم إجراءات عمل التفتيش العمالي والسلامة المهنية

البيضاء 15 مارس 2020 (وال)- أصدر مدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية محسن عبد الله بورزيقة، نماذج تنظيم إجراءات عمل التفتيش العمالي والسلامة المهنية، وذلك لمباشرة مهام عمل التفتيش بموجبها.

هذا وجاء ذلك في كتاب موجه إلى مراقبي العمل والتأهيل بالبلديات – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخ منها – أحال فيه عدد “22” نموذج تنظيم إجراءات عمل التفتيش العمالي والسلامة المهنية محملة على ملف “”PDF، وذلك لمباشرة مهام عمل التفتيش بموجبها مع ملاحظة الأتي: “إن هذه النماذج مرنة أي “قابلة للتعديل والإضافة”، وذلك حسب تقدير الموقف على الطبيعة من قبل مفتش العمل والسلامة المهنية. (وال- البيضاء) أ ج/ ر ت

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