هيأة الاتصالات والتقنية المعلوماتية تتخذ إجراءات احترازية ضد فيروس “كورونا” المستجد

بنغازي 15 مارس 2020 (وال)- أصدر رئيس الهيأة العامة للاتصالات والتقنية المعلوماتية سالم الدرسي الأحد، قرارًا بإيقاف منظومة الحضور والانصراف بـ “البصمة”، واستبدالها بسجلات الحضور الورقية.

هذا وجاء القرار دعمًا لخطة الحكومة الليبية، في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وضمان عدم وصوله إلى ليبيا, وضمن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، وخطة الطوارئ التي وضعها.

وتضمن القرار موجه إلى كافة الشركات – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخ منها – أنه تأكيدًا على ما صرحت به الحكومة الليبية، من إن الوضع تحت السيطرة, وأن ليبيا لم تُسجل بها أي حالات إصابة بالمرض، وإن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية، وحث الشركات على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. (وال- بنغازي) ر ت

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