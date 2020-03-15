الحكومة الليبية توقع اتفاقية مع شركة مصرية للتعاون وتطوير البنية التحتية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وقعت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الأحد، اتفاقية مع شركة “السويدي اليكتريك” المصرية للأعمال الكهربائية، تقضي تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشرف رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني على توقيع محضر الاتفاق الذي جرى بمقر ديوان مجلس الوزراء ببنغازي، بين الجانب الليبي متمثلا في نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش ووزير التعليم فوزي بومريز، ووزير الصناعة السنوسي صالح، ووفد من الشركة المصرية.

وذكرت الحكومة الليبية عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن الاتفاقية تشمل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، على أن تكون هناك لجان فنية مع الوزارات المذكورة في مجال التعليم والتدريب المهني وإنشاء الجامعات والمعاهد المتخصصة وفق المعايير العالمية.

كما يشمل الاتفاق مجالات الصناعة لإنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتطوير البنية التحتية في هذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على تطوير البنى التحتية للمدن والمناطق الليبية، وإقامة المناطق السكنية المتطورة إضافة إلى تطوير شبكة المياه والصرف الصحي.

وتم الاتفاق كذلك على إعداد دراسة شاملة بإنشاء الطرق ووسائل النقل العام المختلفة، إلى جانب وضع خطة شاملة لمعالجة شبكات الكهرباء وإنشاء محطات تطوي شبكات التغذية الكهربائية والطاقة البديلة والتدريب في مجالها.

وأشارت الحكومة، إلى أن كل وزارة مختصة من الحكومة الليبية ستشكل لجان متخصصة لوضع التصورات وآليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإحالته لرئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني واعتماده وإصدار الموافقات اللازمة بذلك.

يذكر أن شركة “السويدي اليكتريك” قد تأسست عام 1938، وبدأت نشاطها التجاري ببيع المعدات الكهربائية ونجحت على مدار العقود في التحول إلى واحدة من أبرز الشركات اللاعبة بقطاع الطاقة في السوق المصري وتغطي عملياتها العديد من الأسواق العالمية.

ونجحت الشركة المصرية في التوسع بأعمالها خارج السوق المصري من خلال توظيف خبراتها الواسعة في تصنيع مختلف المنتجات الكهربائية ودرايتها العميقة بالأسواق المحلية التي تعمل بها.

وتضم الشركة تحت مظلتها خمسة قطاعات رئيسية وهي الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، والمحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، كما تقوم بخدمة قاعدة عملاء ضخمة تتنوع بين الشركات الصناعية والتجارية وكذلك العملاء من الأفراد.

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