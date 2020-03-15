الحكومة الليبية تُبرم اتفاق تعاون مع شركة السويدي إلكتريك المصرية للأعمال الكهربائية

بنغازي 15 مارس 2020 (وال)- أبرمت الحكومة الليبية اليوم الأحد، اتفاق مع شركة السويدي إلكتريك المصرية للأعمال الكهربائية، يقضي بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

هذا وقد أشرف دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني شخصيًا على محضر الاتفاق الذي وقّع بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، الذي جرى بين الجانب الليبي متمثلا في معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، ومعالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ومعالي وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح.

كما ضم الجانب الليبي رئيس الهيأة العامة للكهرباء المهندس فخري المسماري، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ورئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر، ورئيس الهيأة العامة للإسكان والمرافق المهندس أبو بكر بوقيلة، ووفد من شركة السويدي إلكتريك.

ويشمل الاتفاق تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، على أن تكون هناك لجان فنية مع الوزارات المذكورة؛ في مجال التعليم والتدريب المهني، وإنشاء الجامعات والمعاهد المتخصصة وفق المعايير العالمية.

كما يشمل الاتفاق؛ مجالات الصناعة لإنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتطوير البنية التحتية في هذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على تطوير البني التحتية للمدن والمناطق الليبية، وإقامة المناطق السكنية المتطورة، إضافة إلى تطوير شبكة المياه والصرف الصحي.

وتم الاتفاق كذلك على إعداد دراسة شاملة؛ بإنشاء الطرق ووسائل النقل العام المختلفة، إضافة إلى وضع خطة شاملة لمعالجة شبكات الكهرباء، وإنشاء محطات تطوي شبكات التغذية الكهربائية والطاقة البديلة والتدريب في مجالها.

يُشار إلى أن كل وزارة مختصة من الحكومة الليبية، تشكل لجان متخصصة لوضع التصورات وآليات تنفيذ؛ ما تم الاتفاق عليه وإحالته لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني واعتماده وإصدار الموافقات اللازمة بذلك.

والجدير بالذكر، أن شركة السويدي إلكتريك تأسست عام 1938، وبدأت نشاطها التجاري ببيع المعدات الكهربائية، ونجحت على مدار العقود في التحول إلى واحدة من أبرز الشركات اللاعبة في قطاع الطاقة في السوق المصري، وتُغطي عملياتها العديد من الأسواق العالمية.

كما نجحت الشركة في التوسع بأعمالها خارج السوق المصري، وذلك من خلال توظيف خبراتها الواسعة في تصنيع مختلف المنتجات الكهربائية، ودرايتها العميقة بالأسواق المحلية التي تعمل بها.

وتضم الشركة تحت مظلتها خمسة قطاعات رئيسية، هي الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، والمحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، كما تقوم بخدمة قاعدة عملاء ضخمة تتنوع بين الشركات الصناعية والتجارية، وكذلك العملاء من الأفراد. (وال- بنغازي) أ ف/ ر ت

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