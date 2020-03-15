الحرس البلدي بنغازي يُصدر حزمة من تعليمات المهمة بشأن مواجهة فيروس “كورونا” المستجد

بنغازي 15 مارس 2020 (وال)- أصدر جهاز الحرس البلدي بنغازي اليوم الأحد، حزمة من تعليمات مهمة بشأن مواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وذكر المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي أن تعليمات التي أصدرها مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي، بينها دعوة المواطنين لحفاظ على صحتهم وصحة الجميع، عدم النزول من المركبات الآلية، وسيتم تزويد مركباتهم بالوقود من قبل عامل المحطة.

وأضاف المركز الإعلامي أن تعليمات لكافة صالات والمتاجر لبيع المواد الغذائية، وأصحاب القاعات المناسبات وصالات الأفراح، والمخابز. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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