مشروع إنشاء مبنى متعدد الأغراض والاستخدامات بميناء بنغازي البحري

بنغازي 15 مارس 2020 (وال)- وقّع ببلدية بنغازي صباح اليوم الأحد، عقد إنشاء مبنى متعدد الأغراض والاستخدامات على طراز حديث بالميناء الرئيسي، وبنظام الاستثمار “BOT”، ويتكون المبنى من 6 طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، إن مراسم التوقيع حضره رئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل كابتن محمد عبد القادر، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري كابتن حسن أجويلي، ومدير مصلحة المواني والنقل البحري فرع المنطقة الشرقية كابتن صلاح الحاسي، ومدير عام ميناء بنغازي البحري مهندس مصطفى العبار، ومفوض عام شركة الرائد للمقاولات والاستثمار العقاري. (وال- بنغازي) ر ت

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