مؤكدًا أن مركزي طرابلس مختطف.. الأغا: الوفاق تُعين قيادات مشبوهة من الإخوان في مناصب عليا بالمصرف

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، إن حكومة الوفاق تستمر في تعيين قيادات مشبوهة من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في مناصب عليا بالمصرف المركزي طرابلس، وتسليم المؤسسات المالية لتيار الإسلام السياسي.

الآغا أوضح أنه تم مؤخرا تكليف القيادي في الجماعة ميلاد إبراهيم سالم الهويجي مديرا لإدارة العمليات المصرفية بالمركزي.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المصرف المركزي بطرابلس “مختطف” من أذرع الإخوان في ليبيا، وأن أغلب أعضاء مجلس الإدارة يتبعون الجماعة الإرهابية، مؤكداً أن أموال ومدخرات الليبيين تذهب لتمويل المليشيات المسلّحة والمرتزقة الأجانب، التي تستعين بهم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

من جهته، اتهم الناطق باسم قوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد في القاهرة، تنظيم الإخوان في ليبيا بالسيطرة على المصرف المركزي في طرابلس، بعدما قام بتعيين رجالاته في مناصب عليا وقيادية بمجلس الإدارة، لتمويل جماعاته ومليشياته وأنشطته ودعم حلفائه الإقليميين.

المسماري أكد أن هؤلاء العناصر صرفوا للمليشيات الإرهابية في يوم واحد 2 مليار، فيما كان الشعب الليبي يموت أمام المصارف.

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