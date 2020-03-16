أمن شحات تمنع إقامة الأسواق الشعبية وفقاً للخطة الأمنية لوزارة الداخلية لمواجهة “كورونا”

شحات 16 مارس 2020 (وال) – ناشدت مديرية أمن شحات مواطني المدينة والمترددين عليها بضرورة الأخذ بكافة الإرشادات التي صدرت عن وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد.

ودعت المديرية، تطلب من الجميع التواصل مع غرفة العمليات بمديرية أمن شحات في حال أي طارئ،

كما طلبت من أصحاب، النوادي الترفيهية والمنتزهات وأماكن ألعاب الأطفال والنوادي والصالات الرياضية وصالات الأفراح والمناسبات الاجتماعية والحمامات البخارية، التقيد بقفل المحال الخاصة بهم بشكل كامل ومنع التعامل مع الجمهور بأي صورة لحين إشعار آخر.

وأشارت المديرية، إلى أنه سيتم قفل الأسواق الشعبية المفتوحة بالتحديد سوق الجمعة. وطالبت المديرية، من أصحاب العقارات المؤجرة للعمالة الوافدة بضرورة مراجعة أقرب مركز شرطة في الحال.

وأكد المديرية، أن الجهات الأمنية العاملة بشحات ستتولى التنسيق فيما بينها لمتابعة هذه الإجراءات وتنفيذها بكل صرامة وسنحمل المسؤولية للمخالفين. (وال – شحات)

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